Третья волна ковида и призыв совпали: молодым врачам приходят повестки в армию 3 23.04.2021, 20:07

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Им анонсировали возможность службы в один год.

В марте этого года Таракан подписал указ № 114 «О призыве офицеров запаса на военную службу». По нему в армию заберут до 100 мужчин. Сейчас молодые люди уже начали получать повестки: среди тех, кому они пришли, — медики, бывшие студенты БГУ и БНТУ, которые учились и на военной кафедре, передает tut.by.

По указу нелегитимного № 114 от 18 марта 2021 года «О призыве офицеров запаса на военную службу» в этому году в Вооруженные силы призовут до 100 парней в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

Сейчас молодые люди, закончившие медуниверситет, БГУ, БНТУ, которые помимо основной учебы в университете проходили и военную кафедру, начали получать повестки. Наши собеседники рассказывают, что им анонсировали возможность службы в 1 год.

Врачу анестезиологу-реаниматологу одной из городских клинических больниц Минска уже пришла повестка в военкомат. Сейчас он проходит медосвидетельствование поступающего на военную службу по контракту (призываемого на военную службу офицера запаса). Работает врач в отделении, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Повестка пришла мне на работу, а в военкомате я встретил троих своих однокурсников, которые работают в других учреждениях здравоохранения. Нам объяснили, что не факт, что нас призовут, что, может быть, врачей и не тронут, но сейчас собирают сведения обо всех.

В редакцию написали еще два медика, которым также пришли повестки. Один из них — интерн клиники, расположенной недалеко от столицы. Молодой человек говорит, что если его заберут в армию на год, то это станет потерянным для него временем: профессионально развиваться он не сможет, так как то, чем он будет заниматься в армии, отличается от его прямой специальности.

— По приказу нас имеют право призвать на один год. Насколько я знаю, пока не всем ребятам с моего потока в университете, которые тоже проходили военную кафедру, пришли повестки.

Еще одного нашего собеседника уже призвали в одну из воинских частей Минской области. Он в свое время окончил БГУ, и у него тоже была военная кафедра. По окончании университета помимо диплома молодой человек получил звание офицера запаса. Из районного военкомата с ним связались в апреле по телефону, когда пришел — вручили повестку на аттестационную комиссию. Медкомиссию парень прошел еще в прошлом году во время призыва (но его тогда не призвали), и она пока действительная.

На аттестационную комиссию он принес характеристику с работы, а работает молодой человек на одном из минских заводов. По итогу его решили призвать в одну из частей Минской области. Служить, по его словам, будет один год.

За уточнениями по поводу идущего призыва, в том числе и по поводу того, предусмотрена ли какая-то отсрочка для медиков из-за пандемии, мы обратились в Минобороны. Если ответ будет получен, мы его опубликуем.

Напомним, весной прошлого года во время срочного призыва было принято решение, что призывные комиссии на местах будут решать вопросы призыва в армию врачей. И если медучреждения будут нуждаться в своих специалистах, то их «освободят» от армии и оставят работать. Исключительность ситуации объяснялась пандемией COVID-19.

Военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин говорил, что сотрудники военкоматов понимают важность работы врачей — и не только в пандемию, а всегда.

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