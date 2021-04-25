Фотофакт: Милиционер отдает честь героям протестов Павлу Северинцу и Максиму Винярскому
- 25.04.2021, 10:10
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Уникальный кадр был сделан возле Минского городского суда.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал уникальное фото: Минск, 2016 год, милиционер отдает честь политическим заключенным Павлу Северинцу и Максиму Винярскому около Минского городского суда.
Уголовное дело против координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского, политика Павла Северинца и других политзаключенных недавно передали в Могилевский областной суд. Их будут судить вместе.