закрыть
25 апреля 2021, воскресенье, 10:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: Милиционер отдает честь героям протестов Павлу Северинцу и Максиму Винярскому

  • 25.04.2021, 10:10
  • 4,926
Фотофакт: Милиционер отдает честь героям протестов Павлу Северинцу и Максиму Винярскому

Уникальный кадр был сделан возле Минского городского суда.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал уникальное фото: Минск, 2016 год, милиционер отдает честь политическим заключенным Павлу Северинцу и Максиму Винярскому около Минского городского суда.

Уголовное дело против координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского, политика Павла Северинца и других политзаключенных недавно передали в Могилевский областной суд. Их будут судить вместе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович