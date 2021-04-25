Киевское «Динамо» впервые за пять лет стало чемпионом Украины по футболу 25.04.2021, 19:53

Титул был завоеван досрочно.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) досрочно стал чемпионом Украины, после того как 23 апреля, в 23 туре Украинской премьер-лиги обыграл "Ингулец" со счетом 5:0, пишет liga.net.

В начале первого тайма голы забили Илья Забарный и Артем Беседин.

Во втором тайме два мяча забил Виктор Цыганков, еще один – Денис Попов.

В параллельном матче донецкий "Шахтер" уступил "Александрии" из Кировоградской области со счетом 2:0. Голы забили Дмитрий Гречишкин и Дмитрий Шастал.

Таким образом за три тура до конца чемпионата "Динамо" заработало 58 очков и сейчас опережает "Шахтер" на 12 зачетных пунктов. Луганская "Заря" отстает от "Шахтера" на четыре очка, но имеет игру в запасе.

Последний раз "Динамо" (Киев) становилось чемпионом Украины по футболу в 2016 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».