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Маленькая дочь политзаключенного Владимира Цыгановича записали трогательное видео

  • 26.04.2021, 11:46
Маленькая дочь политзаключенного Владимира Цыгановича записали трогательное видео
Владимир Цыганович
Фото: spring96.org

Сегодня у блогера день рождения.

Сегодня день рождения у блогера Владимира Цыгановича (MozgON). Уже 322 дня он находится за решеткой. Его маленькая дочь записала очень трогательное видео. Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».

Напомним, власти незаконно обвиняют блогера Владимира Цыгановича по «делу Тихановского».

Блогер на своем YouTube-канале он размещал репортажи, где критиковал социально-экономические проблемы в Беларуси.

Написать письмо политзаключенному: Минск, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, 220030.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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