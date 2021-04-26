Маленькая дочь политзаключенного Владимира Цыгановича записали трогательное видео
- 26.04.2021, 11:46
Сегодня у блогера день рождения.
Сегодня день рождения у блогера Владимира Цыгановича (MozgON). Уже 322 дня он находится за решеткой. Его маленькая дочь записала очень трогательное видео. Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».
Напомним, власти незаконно обвиняют блогера Владимира Цыгановича по «делу Тихановского».
Блогер на своем YouTube-канале он размещал репортажи, где критиковал социально-экономические проблемы в Беларуси.
Написать письмо политзаключенному: Минск, СИЗО-1, ул. Володарского, 2, 220030.