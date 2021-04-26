Дворник возглавил «Мозырьсоль»7
- 26.04.2021, 20:23
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Ранее он был губернатором Гомельской области и вице-премьером.
На ОАО «Мозырьсоль» представили нового руководителя, сообщает телеканал «Мозырь». Им стал бывший губернатор Гомельской области и бывший вице-премьер Владимир Дворник.
Коллективу предприятия нового генерального директора представил глава концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.
Напомним, Владимир Дворник в 2019—2020 годах занимал должность вице-премьера в правительстве Сергея Румаса. Курировал в том числе вопросы развития агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды. После роспуска правительства 3 июня 2020 года был отправлен в отставку.
До этого он девять лет был губернатором Гомельской области.