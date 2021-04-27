СБУ пресекла масштабную хакерскую атаку России 27.04.2021, 16:14

ФОТо: СБУ

Cпецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья.

Киберспециалисты СБУ не дали российским спецслужбам осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины: завербованный украинский хакер должен был передать чиновникам замаскированный файл со шпионским ПО для заражения важных государственных объектов, говорится на сайте ведомства, пишет liga.net.

Правоохранители установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины, устроив целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

По замыслу "кураторов", замаскированный файл должен был обеспечить вирусное поражение закрытых электронных систем госорганов и обеспечить доступ к информации, которая могла бы заблокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами вредоносного ПО и переписку с кураторами из России. Организатору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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