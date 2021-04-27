В Минске горел ясли-сад 2 27.04.2021, 18:29

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Фото: МЧС

В момент пожара в саду было около 130 детей.

Возгорание произошло в Минске в детском саду во вторник, 27 апреля, сообщила пресс-служба Минского городского УМЧС.

В яслях по улице Денисовской сработала пожарная сигнализация, сразу же в 14.33 часов спасателям позвонили работники детсада. Прибывшие пожарные вместе с администрацией эвакуировали 153 человек, 128 из которых были дети.

Фото: МЧС

Пожар случился на первом этаже в помещении электрощитовой - загорелось вводное распределительное устройство. По внешним признакам дым средней концентрации наблюдался из помещения электрощитовой.

Фото: МЧС

Загорелось устройство в электрощитовой, возможно, из-за короткого замыкания. Фото: МЧС.

- Сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали пожар в 14.52 часов с помощью порошкового огнетушителя. Огонь повредил само устройство, закоптил электрощитовую. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в пресс-службе.

Предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Фото: МЧС

На фото, которые опубликовала пресс-служба УМЧС, попали и кадры с воспитанниками детсада. Дети, которых эвакуировали из-за пожара, с воспитателями стоят в большой крытой беседке, они все в верхней одежде, некоторые из-за прохладной погоды даже натянули капюшоны. После ликвидации пожара они дружно под взглядами спасателей обратно заходят в ясли-сад. Похоже, дети ЧП не испугались.

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