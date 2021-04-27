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Латвийские пограничники достали белорусские сигареты из Двины

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  • 27.04.2021, 22:16
  • 2,900
Латвийские пограничники достали белорусские сигареты из Двины
Фото: rs.gov.lv

Страны-соседки Беларуси продолжают бороться с контрабандой Таракана.

В субботу, 24 апреля, латвийские пограничники заметили плывущий по Двине плот. Они добрались до него на моторной лодке и обнаружили, что он состоит из шести коробок сигарет, обернутых полиэтиленовой пленкой.

Всего в «плоту» находилось 60 тысяч штук сигарет «Премьер» с белорусскими акцизными марками. Начато уголовное расследование, сообщает Государственная пограничная служба Латвии.

Фото: rs.gov.lv
Фото: rs.gov.lv
Фото: rs.gov.lv
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