Латвийские пограничники достали белорусские сигареты из Двины

Латвийские пограничники достали белорусские сигареты из Двины2
- 27.04.2021, 22:16
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Страны-соседки Беларуси продолжают бороться с контрабандой Таракана.
В субботу, 24 апреля, латвийские пограничники заметили плывущий по Двине плот. Они добрались до него на моторной лодке и обнаружили, что он состоит из шести коробок сигарет, обернутых полиэтиленовой пленкой.
Всего в «плоту» находилось 60 тысяч штук сигарет «Премьер» с белорусскими акцизными марками. Начато уголовное расследование, сообщает Государственная пограничная служба Латвии.