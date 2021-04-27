Латвийские пограничники достали белорусские сигареты из Двины 2 27.04.2021, 22:16

2,900

Фото: rs.gov.lv

Страны-соседки Беларуси продолжают бороться с контрабандой Таракана.

В субботу, 24 апреля, латвийские пограничники заметили плывущий по Двине плот. Они добрались до него на моторной лодке и обнаружили, что он состоит из шести коробок сигарет, обернутых полиэтиленовой пленкой.

Всего в «плоту» находилось 60 тысяч штук сигарет «Премьер» с белорусскими акцизными марками. Начато уголовное расследование, сообщает Государственная пограничная служба Латвии.

Фото: rs.gov.lv

Фото: rs.gov.lv

Фото: rs.gov.lv

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».