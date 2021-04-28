Оккупанты уничтожили в Крыму уникальный памятник архитектуры 1 28.04.2021, 11:01

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Он является кандидатом на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму под видом якобы реставрации полностью уничтожен древний мост в Ханский дворец в городе Бахчисарай. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, пишет sprotyv.info.

Отмечается, что мост практически разобрали. От его прежнего вида ничего не осталось.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гераев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть. Он является кандидатом на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2016 года в российском «госкомитете по охране культурного наследия Крыма» согласовали проведение «реставрации» Ханского дворца. «Власти» назвали это «противоаварийными работами».

Крымский активист Эдем Дудаков рассказал, что во время «реконструкции» деревянные балки Ханского дворца были уничтожены: часть распилили, а часть – увезли. Кроме того, по данным Дудакова, выполняющая реставрацию фирма-подрядчик планирует заменить старинную черепицу на испанскую стилизованную.

Киев неоднократно критиковал «реставрацию», которую проводит оккупационная российская власть в Ханском дворце. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса дворца. Напомним, что без согласования с украинским Минкультом, оккупанты не имеют проводить какие-то работы с культурным наследием в Крыму, в противном случае это будет являться мародерством.

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