Уделал в ноль 5 Telegram-канал «СерпомПО»

28.04.2021, 11:24

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фото: ap

Ершистый пошел нынче ученый.

Один из авторов учебника истории России, который царедворцы услужливо раскопали в ответ на критику Путина в послании, не замедлил с ответом. Ершистый пошел нынче ученый.

Путин, как мы поняли 21 апреля, на досуге осваивает курс школьной истории Второй мировой, читая школьные учебники. Наверное, Мединский ему их приносит стопкой, перевязанные веревочкой. И вот Путин обнаружил пособие, где, якобы, умалили Сталинградскую битву.

Доктор исторический наук Олег Волобуев непочтительно заметил:

«Я думаю, что это [содержание учебников] не дело императоров, других монархов, королей, и так далее. Это дело, во-первых, органов просвещения, и, во-вторых, школ, колледжей и так далее».

В общем, Путин, отвали. Кто ты там у нас нынче? Император, монарх, король или «так далее». Не тем ты занят. Без тебя разберемся.

Уделал в ноль.

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