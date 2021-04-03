Археологи нашли в древнем городе загадочных представителей «элиты» 1 3.04.2021, 14:28

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Раскопки проводились на месте античной Кибиры.

Группа турецких археологов, проводя раскопки базилики в античном городе Кибира, обнаружили 30 могил, в которых были похоронены известные религиозные деятели.

Об этом пишет издание Sondakika.

Раскопки с 2019 года проводятся на территории современного города Гельхисар, где ранее был расположен древний город Кибира.

Археологи уже смогли откопать 30 гробниц, которые, по мнению специалистов, принадлежали представителям высшего слоя духовенства. Внутри самой базилики могли быть похоронены только представители элиты, а характер захоронений указывает на то, что это, вероятно, были важные религиозные деятели.

"Это был один из важнейших древних городов Турции, в котором находилось множество монументальных зданий, построенных в период с IV века до нашей эры до VII-VIII веков нашей эры. Раскопки показывают, что здание церкви использовалось для проведения собраний", - рассказал археолог Дюзгюн Таркан.

Созданием этих гробниц занимались представители христианской общины, которая проживала в Кибире. Сама древняя церковь была разрушена землетрясением или другими стихийным бедствием.

"Базилика Кибиры - это хорошо сохранившееся здание с очень монументальными размерами. В этом году мы планируем начать раскопки в интерьере. Земляные работы в здании планируем завершить за два сезона раскопок. Это важное здание с точки зрения документирования религиозных преобразований города", - добавил турецкий археолог, рассказывая о базилике.

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