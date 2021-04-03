В Беларуси завтра будет до +9°С 3.04.2021, 20:44

Прогноз погоды на ближайшие дни.

4 апреля большая часть Беларуси окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта, пишет сайт pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1°С, днем +4..+9°С.

5 апреля погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем +7..+13°С.

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