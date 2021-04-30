Отбомбились по своим 2 Алексей Мельников

30.04.2021, 13:47

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Алексей Мельников

Удар вышел не «точечным», а били «по площадям».

Дипломатия должна служить цели установления связей между народами. Но для лавровской дипломатии, вольно гуляющей по миру в обнимку с разведкой и Захаровой на длинном поводке, это не подходит – она занята разрывом связей между народами.

Из-за глупого решения Путина и МИД России запретить посольству Соединенных Штатов нанимать российских граждан на работу, сокращена консульская служба и визы обычным гражданам будут выдаваться только в экстренных случаях.

Сначала в отместку США «разбомбили» своих - российских граждан, работавших в посольстве Америки, попутно их оскорбив (Захарова). Теперь, выясняется, что удар вышел не «точечным», а били «по площадям» - по всем гражданам (в том числе артистам, спортсменам, предпринимателям), которые ездили в Соединенные Штаты.

Сейчас будут оправдываться, что это «американцы виноваты», а «мы» (т.е. они – со Смоленки и из Кремля) только «отвечаем».

Но никто не заставлял вас, если вы уже хотели ответить на заслуженные американские санкции (отвечать не следовало), не заставлял вас – отвязные МИДовцы, бить по своим гражданам, из налогов которых вы получаете зарплату! Эти «батальоны» вашего «огня» не просили. Вы по ним врезали своим «дружеским огнем».

Алексей Мельников, t.me

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