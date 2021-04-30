Ученые: Дикие лошади и ослы оказались способны копать колодцы до двух метров глубиной

Ученые: Дикие лошади и ослы оказались способны копать колодцы до двух метров глубиной5
- 30.04.2021, 16:40
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Способностью к рытью глубоких колодцев обладали и многие другие виды мегафауны.
Международная группа ученых показала, что дикие лошади и ослы способны рыть ямы до двух метров глубиной, чтобы добраться до воды. Таким образом в условиях засушливого климата они помогают находить ее источник и другим животным, а также способствуют выживанию растений, пишет Naked science.
Работа опубликована в журнале Science. Мегафауна играет важную роль в биосфере, но ученые не так много знают о том, как она формирует экосистемы пустынных и полупустынных районов и каким образом получает доступ к воде.
Чтобы понять, как животные добывают воду в условиях пустыни, специалисты из Сиднейского технологического университета (Австралия), Орхусского университета (Дания) и Университета штата Аризоны (США) установили 3258 ночных фотоловушек в пустынных районах юго-запада Северной Америки.
Выяснилось, что крупные животные, такие как ослы и лошади, способны копать колодцы глубиной до двух метров, чтобы добраться до воды. Благодаря таким ямам вода становится доступной и для других животных. К тому же это сокращает расстояние до источников открытой воды, что помогает фауне выживать. Мало этого, заброшенные «колодцы» помогают выживать и растениям, что приводит к увеличению всхожести многих видов деревьев.
Интересно, что способностью к рытью глубоких колодцев обладали и многие вымершие представители мегафауны. Большую роль в поддержке «водного баланса» в пустыне играли вымершие животные Южной и Северной Америки. Однако вымирание мегафауны серьезно коснулось именно этих материков. Поэтому ученые опасались, что сегодня взять на себя эту роль просто некому. Оказалось, это не так: с этой задачей, как уже было сказано, справляются дикие ослы и лошади.