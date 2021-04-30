Максим Очеретний об увольнении: А что, врачи не нужны? 7 30.04.2021, 17:09

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Максим Очеретний

Фото: citydog.by

В первую волну COVID-19 именно он запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома».

30 апреля стало известно об увольнении главврача 3-й детской больницы Минска Максима Очеретнего. В комментарии «Еврорадио» Очеретний сказал, что причиной увольнения стала его подпись за Виктора Бабарико во время предвыборной кампании:

«Администрация объяснила, что решено не продлять со мной трудовые отношения. Основная причина — это то, что я подписался за Бабарико — они проследили по номеру паспорта. И насколько я знаю, еще несколько главных врачей уволены по этой же причине. Кроме того, я взял на работу уволенных ранее Рустама Айзатулина и Андрея Витушко».

Высококвалифицированные специалисты Рустам Айзатулин и Андрей Витушко были уволены с работы зимой из-за гражданской позиции. В знак солидарности с Максимом Очеретним из 3-й больницы ушел и Айзатулин. Сейчас Очеретний собирается искать работу. Доктор не исключает переезда в другую страну. По его словам, увольнение его не расстроило — он был к нему готов.

«А что делать? Как жить? А что, врачи не нужны? А что, разве у нас нет более 6000 вакансий? — Я бы не утверждал, что расстроился, надо просто свою жизнь сейчас менять», — говорит Очеретний. По его словам, коллектив пишет письмо в Минздрав с просьбой не увольнять главврача. Пациенты шлют доктору слова поддержки и благодарности.

Максим Очеретний — известный анестезиолог-реаниматолог. В первую волну COVID-19 именно он запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома». Эту акцию поддержали другие врачи. На то время белорусские власти отрицали широкое распространение заболевания в стране.

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