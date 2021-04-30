Что изменится в Беларуси с 1 мая 3 30.04.2021, 20:28

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фото: wsjournal.ru

Нас ждет несколько подорожаний.

Плохих новостей в мае традиционно больше: запрет на «недружественные» импортные товары, подорожание сигарет и «коммуналки» для «тунеядцев».Из хорошего — если потеплеет, начнут работать все аттракционы и фонтаны, пишет «Онлайнер».

Начнет действовать запрет на Nivea, Skoda, Liqui Moly и другие «недружественные товары»

Совет министров запретил с 5 мая и на полгода ввоз в страну товаров групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf.

Это значит, что с 5 мая в страну нельзя ввезти запрещенные авто бренда (в том числе ввозимые из России), если это не временный ввоз для личного пользования. Также санкции не касаются ввоза продукции Nivea и Liqui Moly для личных нужд. Налоговики говорят, за торговлю немаркированной «запрещенкой» грозит штраф от 2 до 10 базовых величин (от 58 до 290 рублей).

Начнут работать аттракционы и фонтаны

Ну и что, что холодно и улучшения погоды пока не предвидится. В Минске сезон аттракционов стартовал еще 28 апреля, а фонтаны обещают запустить 30 апреля. В парках теплого Бреста аттракционы откроют с 1 мая, по крайней мере, так обещал председатель горисполкома. Кроме того, жители Бреста и Гродно смогут полюбоваться работающими фонтанами уже в предстоящую субботу. Остальные регионы тоже подтянутся чуть позже.

Кстати, в прошлом году из-за холодной весны открытие аттракционов в Минске переносилось несколько раз и в итоге состоялось 15 мая.

Подорожают некоторые сигареты

Уже традиционно с 1 мая станут дороже некоторые марки сигарет (иногда — сразу на 10 копеек) и появятся в продаже новые. Ищите свои на сайте Министерства по налогам и сборам.

Изменится бюджет прожиточного минимума

С 1 мая по плану увеличат размер прожиточного минимума (БПМ), к которому привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также некоторых детских пособий. Сейчас БМП в среднем на душу населения составляет 262,87 рубля, а с 1 мая будет 273,27 рубля.

Длинные выходные и рабочая суббота

Хорошая новость в том, что впереди длинные четырехдневные выходные, плохая — они будут последними в 2021 году. Увы, шесть праздников выпадут в этом году на субботу и воскресенье.

Впереди у нас перенос с понедельника 10 мая на рабочую субботу 15 мая. Итого: можно запланировать поездку с 8 по 11 мая.

«Тунеядцам» придется платить по полным тарифам

Напомним, в Беларуси ведут учет «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин (пенсия, декретный отпуск, инвалидность и т. д.) не заняты в экономике. «Тунеядцы» из базы, у которых есть в собственности жилье, должны с 1 мая начать платить по полным тарифам не только за горячую воду, но еще и за отопление с газом.

Этот срок многократно переносили, но, похоже, на этот раз все. «Нетунеядцы» пока оплачивают субсидированные тарифы — чуть менее 90% стоимости «коммуналки».

Сколько в стране «тунеядцев» — загадка. Последние данные Минтруда называло в начале 2019 года. Тогда насчитали 425 тысяч человек.

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