New York Times: Употребление алкоголя до и после прививки от COVID-19 может снизить действие вакцины 30.04.2021, 21:24

Алкоголь сказывается на иммунной системе.

Во всем мире проходит массовая вакцинация от коронавируса. При этом, по словам медиков, употребление алкоголя до и после прививки может ослабить иммунитет и снизить действие вакцины, пишет New York Times (перевод - healthinfo.ua).

Пока нет официальных доказательств того, что употребление спиртных напитков могут навредить во время вакцинации против Covid. Более того, некоторые исследования даже показали, что в долгосрочной перспективе небольшое или умеренное количество алкоголя может принести пользу иммунной системе, уменьшая воспаление.

Тем не менее чрезмерное употребление алкоголя может подавить иммунную систему и потенциально повлиять на вашу реакцию на вакцину, считают медики.

Поскольку после прививки Covid может пройти несколько недель, чтобы организм вырабатывал защитные уровни антител против нового коронавируса, все, что мешает иммунному ответу, может стать поводом для беспокойства.

Когда алкоголь проходит через организм и контактирует с желудочно-кишечным трактом, то может изменить количество полезных бактерий в кишечнике, что влияет на защиту иммунной системы. После повторной прививки антитела в организме накапливаются в течение двух недель, а алкоголь может значительно задержать или даже полностью остановить этот процесс.

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