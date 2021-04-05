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Еще одно предприятие пытается переложить материальную ответственность на сотрудников

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  • 5.04.2021, 11:49
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Еще одно предприятие пытается переложить материальную ответственность на сотрудников
иллюстрационное фото rg.ru

Недавно из-за подобного договора произошел большой скандал на ОАО «Минский молочный завод № 1».

На ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» сотрудникам предлагают подписать договор о коллективной материальной ответственности. Фото документа появилось в интернете, пишет «Салідарнасць».

Работники, подписавшие его, принимают на себя коллективную (бригадную) материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества и других ценностей.

Напомним, недавно из-за подобного договора произошел большой скандал на ОАО «Минский молочный завод № 1». Отказавшись подписывать документ, уволились десятки сотрудников.

Предприятие, чтобы не остановить производственный процесс вынуждено было привозить работников с Молодечненского молочного комбината.

После этого, руководство холдинга КУП «Миноблмясомолпром» сменило на молокозаводе директора, отменило колдоговор и предложило уволившимся сотрудникам вернуться.

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