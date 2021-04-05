Еще одно предприятие пытается переложить материальную ответственность на сотрудников

Еще одно предприятие пытается переложить материальную ответственность на сотрудников3
- 5.04.2021, 11:49
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Недавно из-за подобного договора произошел большой скандал на ОАО «Минский молочный завод № 1».
На ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» сотрудникам предлагают подписать договор о коллективной материальной ответственности. Фото документа появилось в интернете, пишет «Салідарнасць».
Работники, подписавшие его, принимают на себя коллективную (бригадную) материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества и других ценностей.
Напомним, недавно из-за подобного договора произошел большой скандал на ОАО «Минский молочный завод № 1». Отказавшись подписывать документ, уволились десятки сотрудников.
Предприятие, чтобы не остановить производственный процесс вынуждено было привозить работников с Молодечненского молочного комбината.
После этого, руководство холдинга КУП «Миноблмясомолпром» сменило на молокозаводе директора, отменило колдоговор и предложило уволившимся сотрудникам вернуться.