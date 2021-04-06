Путин-бандит: шесть сценариев Кремля 3 Тимоти Эш, «Новое время»

6.04.2021, 9:22

4,598

Тимоти Эш

фото: uainfo.org

В Украине началось новое испытание для команды Байдена.

Зачем Путин угрожает Украине?

Это как бы ответ Путина на слова Байдена: «Да, черт возьми, я убийца, и что вы собираетесь с этим делать?»

1. Крым. Путин просто ищет предлог для вторжения в Украину, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма, отрезанного от регулярных поставок воды из Украины и страдающего от засухи. Это приведет к тому, что российские танки проедут около 100 км через Украину по довольно простой территории. Это реально.

2. Путин хочет сесть с Байденом и перетасовать мировой порядок. Если честно, он всегда этого хотел — провести большой саммит сверхдержав, подобно Ялтинской конференции 1945 года.

Это также может делаться для того, чтобы опозорить Байдена после его утвердительного ответа на вопрос — убийца ли Путин. Это как бы ответ Путина: «Да, черт возьми, я убийца, и что вы собираетесь с этим делать?» Россияне ненавидят команду Байдена — Викторию Нуланд и всех остальных. Они хотят представить их как трепачей, и показать украинцам, что у них нет поддержки, когда дело доходит до драки.

3. Путин хочет отвлечь от своих политических проблем дома — Навального и выборов в Государственную Думу. Большая победа в Украине хорошо бы сказалась на его рейтинге внутри страны.

4. Усилия, направленные на то, чтобы предотвратить новые санкции США? Говорить жестко, угрожать и надеяться, что янки отступят. Но это может выставить Байдена слабым политиком — он может почувствовать необходимость быть еще жестче. И если Россия войдет в Украину, последуют еще более жесткие санкции.

Проблема Байдена в том, что ему нужно продемонстрировать Путину силу, но не слишком, чтобы Путин не отреагировал на это чрезмерно. Этот кризис в самом начале президентства Байдена задаст тон будущему. Если умиротворять Путина, то Путин будет вить веревки из Байдена — повторение сирийских красных линий?

5. Возможно, это связано с развитием событий в Украине — санкциями Зеленского против пророссийских политиков — старого друга Путина Медведчука — и ограничением доступа к русскоязычным телеканалам. Москва может счесть это уменьшением своего долгосрочного влияния в Украине.

6. Возможно, это связано с провалом мирного процесса Минск-2 и желанием Путина посадить США за стол переговоров — см. пункт 2

Я бы обратил внимание на север, на Беларусь. Попытки Москвы подорвать влияние Лукашенко на выборах в прошлом году на самом деле направлены на подрыв суверенитета Беларуси и введение больших войск в Беларусь, чтобы открыть второй фронт против Украины. Мы видели Путина-убийцу, теперь это Путин-бандит.

Тимоти Эш, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».