СМИ призвали украинские власти перестать работать с белорусским режимом 1 6.04.2021, 16:10

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Как украинские дороги кормят Лукашенко?

Украинские налогоплательщики поддерживают режим Лукашенко через передачу госкомпаниям из соседней страны подрядов на строительство автомобильных дорог. Об этом в материале «Лукашенко кормят украинские дороги» пишет unian.net.

«По данным системы Prozorro, только за последние 4 года (с 2018 по 2021) три государственных белорусских предприятия - ОАО «ДСТ №2, г. Гомель», ОАО «ДСТ №4, г. Брест» и ОАО «СМТ №8» подписали с дорожными службами Украины 42 договора на сумму более 5 млрд грн. Часть договоров будут выполняться в 2021 году», - пишет агентство.

По информации журналистов, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, объемы финансирования режима Лукашенко только увеличиваются. «ДСТ №4» и вовсе вошла в ТОП-20 победителей тендеров «Укравтодора» за 2020 год.

«При этом белорусский бизнес не гнушается участием в схемах «троллинга» - блокирования тендерных процедур через подачу заведомо неправомерных жалоб, на время рассмотрения которых проведение закупок замораживается. Также известны случаи, когда белорусы становятся фигурантами уголовных дел о завышении цен закупки товаров и услуг на строительстве дорог», - говорится в материале.

По мнению издания, в ближайшее время задуматься над целесообразностью сотрудничества с белорусским бизнесом нужно будет большинству украинских дорожников, а не только государственному «Укравтодору».

«Дело в том, что с 26 апреля могут возобновить свое действие санкции против целого ряда промышленных предприятий Беларуси, в частности, они будут касаться коммерческой организации «Белорусский нефтяной торговый дом», концерна «Белнефтехим» и его американского филиала, компаний «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно». Проблема в том, что «Белнефтехим» (Мозырский НПЗ) является одним из ключевых поставщиков в Украину битума, используемого для приготовления асфальтобетонных смесей», - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что в 2019 году, по данным Госстата, доля импорта битума из Беларуси составляла 77%, из России - 8,3%, на другие страны пришлось 15% поставок. За первый месяц 2021 доля Беларуси составила уже 99%. Для нашего северного соседа Украина является ключевым рынком сбыта битума и других продуктов нефтепереработки. Только Мозырский НПЗ, за 11 месяцев 2020 года, экспортировал в Украину 410 тыс. т битума, увеличив этот показатель в 2 раза, по сравнению с 2019 годом.

«Эксперты указывают, что хотя белорусский битум может быть дешевле на 10-30%, чем другие аналоги, эта дешевизна прямо пропорциональна снижению качества, а значит - уменьшению срока эксплуатации дорог и значительным потерям от их разрушения и необходимости новых ремонтов в перспективе», - говорится в статье.

Таким образом, продолжая закупать продукцию у подсанкционных предприятий, украинские дорожники и службы автодорог, отдающие подряды белорусским государственным фирмам, ставят себя под прямую угрозу наказания за нарушение санкций США. Юристы отмечают, что это чревато штрафами от $250тыс. до 1 млн. за каждый факт нарушения санкций.

Также издание напоминает, что белорусские госпредприятия используют дорожную технику исключительно с белорусской регистрацией, которая попадает в Украину в режиме временного ввоза. Это позволяет получать конкурентное преимущество перед украинскими участниками, поскольку им техника обходится минимум на 25-30% дороже из-за импортных пошлин и налогов. В стоимости проектов от 50% до 60% приходится на асфальтобетонные смеси, которые более чем на 70% зависят от импортного битума, основным поставщиком которого является Беларусь.

«При таком подходе государство не получает главного эффекта от вложений в дорожное строительство. По оценкам экспертов, по классической схеме не менее 60% инвестированных в дороги средств должны возвращаться в бюджет через налоги и зарплаты... Но в случае с белорусскими - как и любыми другими неукраинскими - компаниями предполагать, что 5 млрд грн., выигранных на тендерах, превратятся хотя бы в 15 млрд грн. для экономики страны - не приходится», - говорится в материале.

«Большое строительство» — амбициозный инфраструктурный проект, который, по замыслу его создателей, станет драйвером экономического роста. Но чтобы это надежды действительно оправдались, выделенные на проект средства должны оставаться в экономике. А для этого со старта «Большого строительства необходимо было перекрыть три кровотечения: отказаться от подрядов иностранных компаний, настоять на использовании отечественной техники и перестать работать на Беларусь и РФ, пережёвывая их битум.

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