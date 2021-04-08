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В одиночестве с победой

  • СерпомПо
  • 8.04.2021, 15:45
  • 1,724
В одиночестве с победой

Послевоенный мир с его проблемами ушел безвозвратно.

Зарубежных гостей на парад Победы 9 мая приглашать не будут. Об этом объявил пресс-секретарь Песков, мотивировав это тем, что год сейчас «не юбилейный».

Что же, разумно. Но, с другой стороны, пожелай Кремль пригласить лидеров государств, кто бы приехал? Мадуро, бирманские генералы, Лукашенко клянчить денег? Кто еще? Несолидно Путину стоять на параде только с ними.

Можно было позвать китайского товарища Си, продемонстрировать единство перед лицом США. Это сейчас было бы очень кстати, после байденовского «убийцы». Но, похоже, зондаж показывает, что Си подыгрывать в чужой игре не собирается. А если бы захотел приехать, не сомневайтесь, быстро бы забыли о том, что год «не юбилейный».

Итак, одиночество. В одиночестве с Победой.

Дело здесь не только в том, что год «не юбилейный», а в том, что Вторая мировая давно в прошлом, и послевоенный мир с его проблемами ушел безвозвратно. Как и весь двадцатый век.

Можно внутри страны рассказывать гражданам о Второй мировой войне так, будто она закончилась вчера. Стараясь отвлечь внимание далекими победами ушедшего СССР от сегодняшних провалов начальства. Но в мире это никому не интересно. И не по злому умыслу – другие проблемы.

А постоянные отсылки властей России в актуальной политике к итогам Второй мировой рождают только одну реакцию: вы заняты безнадежным делом, хотите вернуть ушедшее международное советское наследие. Дело ваше, конечно. Этого не будет. Но внутри своей страны мечтайте, как хочется. Принимайте парады в одиночестве. Верьте, что все вам обязаны, и мир у ваших ног.

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