Приговор рублю и доверию к нему Telegram-канал «Ник и Майк»

8.04.2021, 15:54

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Прекрасные новости приходят из Пружан.

В общем, у вас тут рекордный курс доллара, зарплаты падают, золото-валютные резервы в минусе, людей увольняют, доверие к хунте – на днищенском уровне, дефицит бюджета прет как шальной. Прогнозы европейских и мировых организаций по ситуации в стране давали раньше. Вот еще опрос общественного мнения, в котором приняли участие 15 тысяч рандомных пользователей. Выборка не очень репрезентативная, но 40 процентов к концу апреля ожидают курс выше 3 рублей. Это приговор рублю и доверию к нему.

Игра в солдатиков, которую затеял Путин, обвалила российский рубль. Это значит, что беларусскому собрату придется еще сложнее. Уже поступило несколько тревожных инсайдов из Нацбанка, которые активно проверяем. Ник маякнет, как только подтвердит информацию.

Но у Пружанского райисполкома свои проблемы – флаги низко висят. А это значит, что с ними могут что-то сделать. Поэтому нужны установить флаг на высоте не менее 3 метров (не для того, чтобы флаг гордо реял, а чтобы его не достали враги), а также нужно оборудовать камерами места, где эти флаги установлены (чтобы знать врагов в лицо). Вот так и будем повышать ВВП, видимо.

Подсказка от Майка: чтобы надругательств не было, может, не стоит «украшать» этими вашими флагами все подряд от райисполкомов до автозаков, помечая территорию, а? Ну, и в целом задумайтесь: что ж это за государство вы строите, если простые пружанские люди ненавидят вас вместе с вашими флагами?

А мы пока продолжим рассказывать про то, что творится на предприятиях. Отчеты трех из четырех сахарных комбинатов заставляют (Жабинка, Скидель и Городея) всерьез задуматься. Аудитор констатирует: «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности». Чуть лучше дела обстоят у Слуцкого комбината, но он всегда более крепко стоял на ногах.

Четыре завода произвели 528 тыс тонн сахара (на 10 процентов меньше, чем в 2019 году). Экспорт в 2020 году составил 152 млн долларов против 110 млн в 2019 году. Но при этом в 2020 году вывезено 445 тыс тонн, а в 2019 – 278 тыс тонн. То есть стоимость тонны упала с 395 долларов до 340 долларов, что еще больше убило экономику комбинатов.

По сведениям Ника, начинаются сокращения на «Белмедпрепаратах». В списках несколько десятков человек, в основном пенсионеры по возрасту. Под нож директора Беляева попала его заместитель и настоящий профессионал Бесполова. Увольняют подло – приказом из Минздрава без права занимать должности в госучреждениях. Беляев обвинил ее в создании оппозиционной ячейки на предприятии, а Бесполова всего лишь защищала людей, которые были задержаны во время акций. Стыд и срам, товарищ Беляев!

Тем более, что другой зам Беляева и по совместительству его любовница, которую он притащил на «Белмедпрепараты» с предыдущего места работы, – конечно, под сокращение не попала. Ну, а что вы хотели? Друзьям Караника, коим является Беляев, можно все.

А про любовниц будет еще. Доберемся и до судей, и до пресс-секретарей МВД. Жаль, что приходится идти на эти меры, но по-другому вы, кажется, не понимаете. Если у вас есть сведения о прелюбодеяниях ваших начальников – милости просим в бот.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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