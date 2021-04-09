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«Адмиралу» никто не пишет

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 9.04.2021, 13:56
«Адмиралу» никто не пишет

Российский военный корабль идет на рекорд по продолжительности ремонта.

В августе 2020 года я, анализируя снимки Google-maps, запечатлевший ход ремонтных работ на тяжелом атомном ракетном крейсере проекта 11442 «Адмирал Нахимов», отправленном на ремонт еще в 1997 году, пришел к выводу, что его в очередной раз не смогут сдать в строй, согласно озвученным ранее срокам. И, вполне возможно, что «Адмирал Нахимов» продолжит ставить личные рекорды по пребыванию на ремонте в 25 лет, а со временем и 30 лет.

Напомню, что заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что ТАРК «Адмирал Нахимов» ожидают в составе флота в 2022 году. Хотя, намного ранее, пресс-служба «Севмаша» обещала начать испытания ТАРК «Адмирал Нахимов» в 2019-м. Но, не о том даже речь.

А речь о том, что мои прогнозы сбылись, хотя с таким кораблем, было бы непростительно ошибиться в прогнозе. Так, намедни стало известно, что ТАРК «Адмирал Нахимов» не будет сдан в строй в 2022 году. В лучшем случае это может произойти в 2023 году.

Таким образом, у крейсера уже, авансом, имеется гарантированный личный рекорд нахождения на ремонте – 25 лет. После этого, он пойдет на новый рекорд и не удивлюсь, если и он ему покорится. Ведь завершение модернизации и ремонтных работ — это еще не все. Корабль, который четверть века не «видел» моря, должен пройти серьезный цикл испытаний. А, как известно, в ходе испытаний у российской техники проявляются все ее дефекты и допущенные ошибки. Причем проявление этих дефектов и ошибок может отправить крейсер еще на несколько лет на ремонт, и — все по новой!

В контексте же бесконечных ремонтов, на которые я уже неоднократно акцентировал внимание, для российской клептократической системы выгодно затрачивать миллиарды бюджетных средств, которые попутно разворовываются. Но, есть в этой всей феерии клептократии одно «НО».

Дело в том, что на сегодняшний день ВМФ РФ находятся в состоянии, когда флот может попросту остаться без флагмана. Ведь флагман российского флота, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», также находится в состоянии ремонта с неопределенным сроком завершения. Принявший эстафету флагмана, ТАРК «Петр Великий» с 2019 года требует ремонтных работ и не способен выполнять задачи без серьезных рисков. Но, не выходящий с ремонтного дока ТАРК «Адмирал Нахимов» не позволяет приступить к работам над «Петром Великим».

Собственно, возникает самая настоящая ремонтная пробка, и, в какой-то момент, российский флот попросту останется без флагмана. Ну, или это почетное звание передадут, какому ни будь фрегату, корвету или БДК.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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