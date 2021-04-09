«Лукашенко первым побежит из тонущей лодки» 4 9.04.2021, 15:31

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фото: ТАСС

Девальвации белорусского рубля может ускорить наступление всенародного праздника.

Каждому адекватному человеку свойственно задумываться о том, где и как заработать деньги. Кто-то идет на предприятие, кто-то открывает свой бизнес. Но сейчас мы все в одной глубокой... лодке. И «капитан» Лукашенко покинет ее первым же, как только почувствует близость катастрофы. И национальный праздник по этому поводу не избавит в одночасье от углубляющейся экономической ямы, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

А что делать тем, кто остается? Крупный бизнес будет либо демпинговать, чтобы продавать продукт обедневшему народу, либо сокращать объемы и занятость, либо вообще «консервироваться» и закрываться. Одна надежда на экспорт, но и здесь либо клиенты уходят, либо приходится демпинговать, как с троллейбусами, либо надеяться на кредиты и гарантии республиканского бюджета.

Средний и малый бизнес еще до ковида начал уходить из Беларуси, а после августа 2020 массово закрывается, сжимается и/или бежит (это видно по статистике аренды). Ведь у нас теперь нельзя гарантировать ни уверенность в завтрашнем дне, ни безопасность. Все прекрасно помнят кампанию против забастоваших владельцев кафе, и тех, где укрывались от силовиков протестующие. Все помнят обещания «вырезать» частников на пресловутом ВНС и слова про «буржуйчиков».

Кто-то оставляет бизнес в Беларуси, надеясь на связи с заграницей или имеющееся второе гражданство. Но случай с Бабарико показал, что это не помогает (в данном конкретном случае России не особо важен оказался даже крупный подконтрольный капитал). Что уж тогда говорить о каких-то бывших белорусских предпринимателях.

Чиновники и бюджетники, скорее всего, останутся самыми надежными профессиями, хотя и в этих сферах намечены и уже идут сокращения зарплат и штатов. И это – не считая почти неизбежной девальвации белорусского рубля. Но вот именно она может наступление выше упомянутого всенародного праздника ускорить.

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