«Мошенники списали с карты рассрочки 1440 рублей, просили увеличить срок возврата денег, а банк отказал» 1 9.04.2021, 15:43

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Ни при каких обстоятельствах не передавать реквизиты карты, коды, пришедшие на телефон другим лицам.

Андрею Викторовичу 52 года, и он на пенсии по инвалидности: у мужчины проблемы с сердцем. Карту рассрочки «Халва» он завел еще в 2016 году. С тех пор мужчина периодически пользуется этой картой. В феврале ему, как и многим белорусам, позвонили мошенники по Viber и представились работниками банка. В итоге с его карты списали 1440 рублей, пишет «Онлайнер».

— Мой отец пожилого возраста, инвалид по сердцу. Снял 200 рублей с карты «Халва Mix», забыл об этом, а через несколько дней рассчитался этой же картой в магазине, — говорит дочь Андрея Викторовича Александра. — После того как пришло оповещение о списании, переживал и не мог понять, куда делись деньги. На следующее утро ему по Viber позвонили мошенники, которые представились сотрудниками банка. Эти люди рассказали ему и о снятии денег, и о списании средств в магазине, и какая карта, и его все данные (информация, которой могут владеть исключительно сотрудники банка). Ну а дальше все происходило по старой схеме «сейчас пытаются опять списать сумму, для блокировки списания отправьте код из SMS».

Андрей Викторович сообщил код. И когда закончил звонок, набрал дочку. Та сразу поняла, что отцу звонили мошенники, но было поздно. С карты Андрея Викторовича в два подхода уже списали 1440 рублей.

— Тут понятно, ситуаций по стране такого рода очень много, вина отца очевидна. Но опять же, столько данных у мошенников, как и откуда? Эти вопросы, мне кажется, интересуют всех и каждого. Но суть моего возмущения вообще не в этом, — объясняет Александра. — Далее мы написали заявление в милицию. Потом я отправила отца в «МТБанк» написать заявление о увеличении срока рассрочки, зная, что такая функция существует и доступна каждому.

В заявлении Андрей Викторович указал все, что случилось, и тот факт, что он является инвалидом. У банка минчанин просил увеличить рассрочку по указанной сумме до 18 месяцев, так как посчитал, что за такой срок все погасит.

— Девушка в банке нас заверила, что срок можно писать побольше, а банк уже рассмотрит и предложит свои варианты: возможно, это будет 6 или 12 месяцев, — рассказывает Александра. — В итоге через 10 дней нам пришел ответ, в котором банк отказал в увеличении рассрочки. То есть отцу теперь нужно выплатить 1500 рублей за три месяца. Вот что это за отношение к людям? Банки не могут обеспечить безопасность данных клиентов, а потом и еще вот так цинично отказывают в том, что могли бы без проблем предоставить, и предоставляют по менее веским причинам.

«МТБанк»: «Банк готов рассмотреть заявку индивидуально»

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию в «МТБанке». И вот какой ответ получили: «Прежде всего сожалеем, что наш клиент попал в подобную неприятную ситуацию. Банки не передают персональные данные клиентов сторонним организациям согласно требованиям законодательства. Мошенники собирают базы для обзвона из открытых источников: в социальных сетях, интернет-магазинах, данных фитнес-клубов и на других подобных ресурсах.

С данным клиентом заключен договор на условиях тарифного плана „Халва Mix“. Он не предусматривает увеличение срока рассрочки по конкретной операции, в отличие от тарифного плана „Халва Max“. Этот факт был озвучен клиенту специалистом рассчетно-кассового центра при личном обращении. Тем не менее клиент принял решение написать заявление об увеличении срока рассрочки на уплату задолженности, возникшей в результате мошеннических действий неустановленных лиц, до 18 месяцев. Одновременно документы, подтверждающие тяжелое материальное положение, а также факт проведения операций неустановленными лицами, клиентом к заявлению приложены не были. Соответственно, банк не имел достаточных оснований для удовлетворения ходатайства клиента и отказал ему.

Банк в индивидуальном порядке готов повторно рассмотреть вопрос об увеличении срока рассрочки на уплату оставшейся задолженности при предоставлении клиентом вышеуказанных документов (справка о доходах, свидетельство об инвалидности, справка из правоохранительных органов о признании клиента потерпевшим).

Еще раз обращаем внимание клиентов, что важно быть максимально бдительными. Рекомендуем, если вам поступил подозрительный звонок с незнакомого номера, прекратить звонок и ни при каких обстоятельствах не передавать реквизиты карты, коды, пришедшие на телефон, а также паспортные данные другим лицам. Если вы пострадали от действий мошенников, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы с заявлением».

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