СМИ: Таджикистан стягивает военную технику к границе Кыргызстана 1 1.05.2021, 13:18

Таджикская сторона до сих пор не прибыла на встречу по мирным переговорам.

В Кыргызстане представители пограничной службы заявили о перетягивании Таджикистаном военной техники к границе. Об этом пишет 24.kg.

Также начались обстрелы в местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикской стороной. Ранее жителей этого села уже эвакуированы. Киргизские пограничники заняли оборонительные позиции.

"В направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники", - сказали в погранслужбе.

Межправительственные комиссии по делимитации и демаркации рубежей должны начать сегодня переговоры. Однако таджикская сторона до сих пор не прибыла на встречу.

Напомним, 28 апреля столкновения между двумя странами началось в районе, где граница не имеет четкой маркировки, а территории считаются спорными. Словесная перепалка, ставшая началом конфликта, позже переросла в драку, а после – в перестрелку. СМИ сообщали о том, что во время конфликта использовались минометы и гранатометы. Обе стороны обвиняли друг друга в провокации.

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