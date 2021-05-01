Как отмечают Пасху в разных странах 1.05.2021, 19:59

Подборка традиций, обычаев и символов Великого Воскресенья.

Водные бои, пасхальные билби и кукушка. Подборку Пасхальных традиций, обычаев и символов Великого Воскресенья опубликовал newgrodno.by.

Пасхальные яйца

Во многих странах на главное блюдо на пасхальном столе — разноцветные яйца. О возникновении традиции красить яйца на Пасху существует множество легенд. Согласно одной из них, первое пасхальное яйцо Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. Император не поверил ее словам, заявив, что никто не может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. Сразу после этих слов белое куриное яйцо окрасилось в красный цвет. Таким образом, красная краска на пасхальных яйцах символизирует кровь Иисуса Христа, распятого на кресте.

По другой версии, Дева Мария раскрашивала яйца, чтобы развлечь Иисуса Христа, когда он был младенцем.

Традиция украшения яиц на Пасху может восходить к 13 веку, когда они были запрещенной пищей во время Великого поста. Поэтому люди украшали их, когда период поста подходил к концу, а затем съедали, чтобы отпраздновать пасхальное воскресенье.

Пасхальный кролик

В западных странах в Пасхальное воскресенье кролик и приносит подарки. Дети перед сном оставляют пустые корзины, которые к утру наполняются угощениями, игрушками и вкусными конфетами. Пасхальный кролик также прячет разноцветные яйца, которые ребята должны отыскать.

Одна из теорий происхождения пасхального кролика заключается в том, что он произошел от ранних языческих празднований во время весеннего равноденствия. Язычники праздновали обновление жизни и чтили богиню зари и плодородия Эостру. Ее часто изображали зайцем или яйцом. По мере распространения христианства по Европе, праздники весеннего равноденствия и воскресения Христа объединились. Самое первое упоминание о пасхальном кролике относятся к 17 столетию, было оно в немецких писаниях. «Oschter Haws» или пасхальный заяц, оставлял «гнездо» с разноцветными яйцами для хороших детей.

Современный Пасхальный кролик изображается в белом костюме с длинными ушами. Одежда часто похожа на человеческую. Его обычно можно встретить на пасхальных парадах и других праздничных мероприятиях по случаю праздника с корзиной. Она наполнена разноцветными яйцами, конфетами и другими угощениями для раздачи детям.

Пасхальные колокола

Одна из главных французских традиций – пасхальные колокола или les cloches de Pâques. В Чистый четверг церковные колокола по всей Франции замолкают в знак памяти о смерти Иисусу Христа. Они молчат до пасхального воскресенья.

Согласно легенде, колокола летели в Рим, чтобы получить благословение Папы. Затем – отправлялись обратно во французские церкви. По пути собирали яйца, прежде чем разбрасывать их по садам. А в пасхальное воскресенье, звонили в колокола, возвещая о Воскресении Христа и, следовательно, о «возвращении».

Пасхальная кукушка

В Швейцарии магазины и дома украшаются разноцветными кроликами, шоколадными конфетами, яркими яйцами и особыми куличами. В этой стране существует традиция, когда пасхальные яйца приносит кукушка.

За неделю до Пасхи демонстрируются шоколадные кукушки, чтобы напомнить людям о празднике. В последний четверг Великого поста ставится спектакль о библейских страстях. В Страстную пятницу проходит процессия, во время которой люди несут по улицам две скульптуры – Иисуса Христа и Девы Марии.

В пасхальное воскресенье дети обыскивают дом в поисках разноцветных яиц, которыми можно наполнить свои корзины. Победителем объявляется ребенок, собравший на Пасху наибольшее количество яиц. Он также получает дополнительный подарок. Например, сахарные или шоколадные яйца и маленькие шоколадные и марципановые кролики с цветными съедобными флейтами.

Еще одна популярная пасхальная игра в Швейцарии – «Zwanzgerle». Взрослые должны разбивать украшенные яйца своих детей монетой в двадцать центов. Если разбить не получается – проигравший теряет деньги. В случае успеха, победитель получает и монету, и яйцо.

Также, в западной Швейцарии есть традиция «плачущие женщины». Женщины несут по улицам алые подушки с символами страстей Христовых. Она содержит гвозди, терновый венец и носовой платок.

Водные бои

В Германии празднование Пасхи начинается в четверг. Первый день – Gründonnerstag (чистый четверг). Название происходит от greinen – траур или плач. Поскольку Gründonnerstag по-немецки звучит как «зеленый четверг», многие люди празднуют его, поедая зеленые блюда. Например, суп из семи трав.

В Karfreitag (Страстную пятницу) принято ужинать в кругу семьи с рыбными блюдами. В Ostersonntag (пасхальное воскресенье), вся семья собирается вместе, чтобы отведать пасхальный ужин. Основное блюдо часто ягненок, так как он олицетворяет невинность и смирение и несет религиозное значение во многих христианских традициях.

В Германии Ostermontag (Пасхальный понедельник) также является праздником и еще одним поводом для семейного праздника. В некоторых регионах Восточной Европы молодые парни по традиции поливают водой невинных жертв, обычно девушек или друзей. Это может перерасти в полноценный водный бой. В Венгрии и прилегающих регионах вместо воды используют парфюм. Настоящие джентльмены используют дорогие и тщательно подобранные духи для избранных женщин.

Пасхальный билби

В Австралии «пасхального кролика» заменяет билби – сумчатое животное с кроличьими ушами. Большой билби (Macrotis lagotis), также известный как кроличий ушастый бандикут – живущее в пустыне существо, которое когда-то обитало на более 80 процентов континента.

Идея заменить пасхального кролика на пасхального билби возникла примерно в середине 1980-х годов. Но только спустя несколько лет она стала популярной при поддержке организации, ныне известной как Фонд за Австралию без кроликов (RFA). В 1993 году RFA получила права на товарный знак Easter Bilby («Пасхальный билби»), гарантируя, что он будет накапливать процент от продаж любого продукта, содержащего этот бренд. Учитывая пасхальную направленность бренда, большую часть продаж приходилась на пасхальный шоколад.

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