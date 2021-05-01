Как в православных храмах верующие отметили Великую субботу: фоторепортаж 1.05.2021, 22:28

Фото: «Белсат»

В этот день в святынях освятили пасхальные блюда.

1 мая православные верующие отмечают Великую субботу – День памяти погребения Иисуса Христа и пребывания его в гробу.

В этот последний день Великого поста, предшествующий пасхальному воскресенью, когда празднуется Воскресение Христово, верующие продолжают готовиться к Пасхе.

В Страстную субботу после утренней божественной литургии в храмах освящают пасхальные блюда и верующие несут корзинки с пасхами, крашеными яйцами, куличами и другими традиционными пасхальными яствами.

«Белсат» показал, как люди освящали пищу в храме иконы Божией Матери «Всецарица» в Минске:

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

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