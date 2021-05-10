Ученые запечатлели на фотографию слияние галактик 10.05.2021, 8:20

фото: Wikipedia

Процесс проходил примерно в 1,4 миллиарда световых лет от Земли.

Мы регулярно публикуем красочные снимки космоса, сделанные космическим телескопом «Хаббл». Но это совсем не значит, что новые кадры от трудяги-телескопа перестают захватывать любого зрителя своим великолепием и масштабом. Последнее изображение не стало исключением, пишет сайт National Geographic.

Фото: ESA / Hubble

На фото выше вы видите скопление галактик Abell 3827, находящееся примерно в 1,4 миллиарда световых лет от Земли. Скопление состоит из сотни галактик разных форм с эллиптической галактикой ESO 146-5 в центре, которая считается одной из самых массивных в изученной Вселенной из-за ее сильного эффекта гравитационного линзирования.

Как сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA), «Хаббл» наблюдал за Abell 3827 с целью изучения темной материи. Для создания снимка были использованы усовершенствованная камера ACS и камера широкого поля зрения 3 (WFC3). Две камеры имеют разные характеристики и могут наблюдать разные части электромагнитного спектра, поэтому их использование позволило астрономам собрать более полную информацию.

«Глядя на это скопление, удивительно вспоминать, что менее 100 лет назад многие астрономы считали Млечный Путь единственной галактикой во Вселенной. Возможность существования других галактик обсуждалась ранее, но этот вопрос не был полностью решен, пока Эдвин Хаббл не подтвердил, что Большая туманность Андромеды на самом деле слишком далека от Млечного Пути. Большая туманность Андромеды превратилась в Галактику Андромеды, и астрономы признали, что наша Вселенная намного больше, чем предполагало человечество», – пресс-служба ESA.

Abell 3827 представляет особый интерес для астрономов: считается, что скопление содержит очаги темной материи – неуловимого и невидимого вещества, которое может составлять до 85% от массы всей материи во вселенной.

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