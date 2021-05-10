Байден разыграл мать своего министра из Овального кабинета 1 10.05.2021, 8:51

Джо Байден

фото: flickr.com

Забавный случай в Белом доме.

Президент США Джо Байден в День матери, 9 мая, позвонил маме министра труда Марти Уолша из Овального кабинета, пишет «Новое время».

На видео, опубликованном в его официальном Twitter, Байден вместе с Уолшем стоит у телефона, на котором сработал автоответчик.

Don’t forget to call your moms today, folks. pic.twitter.com/2oQ9mAo3Uh — President Biden (@POTUS) May 9, 2021

«Привет, ма, это Джо Байден. Я тут в Овальном кабинете с парнем, который говорит, что он ваш сын. Он министр труда. Просто звоню уточнить, правда ли это… Вас это не удивит, но он тут чертовски трудится. Я буду отрицать, что сказал это», — заявил 78-летний президент США.

Уолш и вице-президент Камала Харрис вместе поздоровались и передали привет маме министра. Байден добавил, что любит ее, и попрощался.

День матери — международный праздник, который отмечают во второе воскресенье мая в разных странах, в том числе Украине, Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии и Бразилии.

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