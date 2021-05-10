Медики рассказали, почему хрустят суставы и что нужно делать 1 10.05.2021, 12:06

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Хруст в суставах является знакомым звуком для каждого человека.

Поэтому многие люди относятся к этому равнодушно, считая эту проблему безвредной. Зачастую, возникновение такого неприятного звука вполне нормальное явление, но в некоторых случаях причина хруста суставов может сигнализировать о развитии серозной болезни, пишет medicina.ua.

Очень часто, сильный хруст, который ощущается в суставах, связан с чрезмерной подвижностью. Такое явление встречается у многих женщин репродуктивного возраста, так как в их организме вырабатывается измененный (более растяжимый) коллаген. Это приводит к изменению разных тканей, в том числе и суставов.

Не смотря на то, что хруст и боль в суставах не особо страшен, он может быть сигналом о развитии артроза, на который нужно вовремя реагировать и понимать, что нужно делать в таких ситуациях.

Что вызывает хруст в суставах?

Наличие хруста в суставах при каком-либо движении говорит о том, что существуют проблемы с целостностью хрящевой ткани, поэтому скольжение происходит с так званой «пробуксовкой». Также, при этом возникает характерный звук – скрип или же хруст. Важно знать, что такое явление редко проходит бесследно: хрящ стирается, и кость вынуждена принимать все давление на себя. Если не предпринимать меры лечения, то проблема может перерасти в образования артроза.

Также, можно выделить некоторые причины, из-за которых происходит такое явления:

- Проблемы строения суставов;

- Чрезмерное скопление газов в суставах;

- Воспаление мышц;

- Наличие артроза (возникает при «изнашивании» сустава, эта болезнь практически неизбежна у пожилых людей);

- Последствие травм мягких тканей;

- Аномалия гипермобильности (являет собой строение суставов, при котором они неестественно подвижны.) Очень часто, это врожденное заболевание;

- Избыток соли в суставах;

В большинстве случаев, хруст суставов не является последствиями каких-либо болезней, а возникает от неправильной работы соединительных тканей.

Как эффективно вылечить хруст в суставах?

Многих волнует вопрос о том, как лечить хруст в суставах и к кому обратится. Прежде всего, в случае отёчности сустава, возникновении болевых ощущений во время ходьбы или в покое, нужно обязательно обратиться к высококвалифицированному врачу. Опытный специалист проведет диагностику, различные тесты на наличия повреждения мягких тканей и выяснит главную причину проблемы. Как только она будет установлена, назначается индивидуальный план лечения и дальнейшая профилактика.

В наше время, существует очень много разных противовоспалительных медпрепаратов, которые эффективно действуют в зависимости от ситуации. При корректном назначении медикаментов, доктор может снизить риск побочных эффектов, а лечебное действие препарата позволит быстрее победить заболевания. Кроме этого, очень полезными могут быть сеансы физиотерапии, которые помогут убрать воспалительный процесс и болевые ощущения в суставах.

Лечение хруста в суставах требует снижения нагрузок на проблемную область. Когда есть воспаления, тогда отлично могут помочь противовоспалительные мази, такие как Диклофенак или Ибупрофен. Помимо того, есть ряд медпрепаратов, которые восстанавливают структуру хряща, например: сульфаты глюкозамина и хондроитина. Кроме этого, существуют некоторые советы, которые помогут облегчить этот неприятный синдром:

- Нужно разгрузить суставы, обеспечив им отдых;

- Долго не сидеть в одной позе;

- Принимать противовоспалительные препараты;

- Заниматься спортом;

- Обратится к врачу за консультацией.

Прежде всего, нужно помнить, что при возникновении болей и хрусте в суставах рекомендуется обратиться за помощью к опытному врачу. Тогда можно получить исчерпывающую консультацию о причинах и лечения проблемы, а также всех особенностях профилактики.

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