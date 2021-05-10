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В Орше взорвали одно из зданий завода «Легмаш»

  • 10.05.2021, 19:49
  • 3,114
В Орше взорвали одно из зданий завода «Легмаш»

Видеофакт.

В Орше провели первый из трех запланированных взрывов, с помощью которых планируют снести старое здание одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС.

Речь идет о пустующем 15-метровом административном здании ОАО «Завод Легмаш». Его решили сносить максимально аккуратно и последовательно в три этапа, так как буквально в двух метрах от строения находится теплотрасса. Для защиты коммуникаций от возможных последствий направленных взрывов возвели особое защитное сооружение. Как сообщается, все работы по сносу собираются закончить в конце весны.

Для разрушения первой намеченной части здания сотрудникам МЧС потребовалось 26 килограммов взрывчатого вещества — постройка эффектно сложилась при детонации.

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