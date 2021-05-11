«Фактически, синепалого уже ликвидировали» 9 11.05.2021, 9:59

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фото: Тасс

Так расписаться в собственной беспомощности и паранойе нужно еще уметь.

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал анализ декрета о передаче власти Совету безопасности в случае насильственной смерти Лукашенко:

1. Преамбула. Извините, но звучит как дешевый пафосный некролог или эпитафия. Если есть осознание чего-то там перед поколениями, то лучше просто уйти сейчас, а не пытаться править после смерти из могилы.

2. Дальше, непонятно какое положение вводить - чрезвычайное или военное. Наверное, если внешняя агрессия, то военное, если что-то другое, то чрезвычайное. Самое забавное в этом, что опять-таки прямо признается, что вооруженные силы узурпатора не смогут сдерживать внешнюю агрессию на время, необходимое для того, чтобы хотя бы ввести военное положение до смерти главаря.

То же самое и с терактами и прочими событиями насильственного характера - подразумевается, что если кто-то действительно захочет грохнуть синепалого, то это случится раньше, чем спецслужбы смогут моргнуть и ввести режим чрезвычайного положения.

Опять-таки чистосердечное признание, что все вымышленные покушения - бред воспаленного коллективного сознания деда и хунты.

3. Далее наивно предполагается, что если описанные в документе сценарии осуществятся, то внешние агрессоры свалят сразу же после успешного покушения, а потенциальные заговорщики после успеха просто разойдутся по рабочим местам. Иначе, как можно думать, что после таких событий соберется Совбез и будет что-то решать? Где-то в параллельной реальности, возможно. Впрочем, хунта давно живет в какой-то своей Беларуси из телевизора.

4. Процедура голосования и принятия решений. Лучшей иллюстрацией того, как будет в реальности, станет фрагмент из фильма «Смерть Сталина». Какое тайное голосование? Какое голосование и какой Совет безопасности в принципе? Разбегутся, кто куда, как самые настоящие крысы.

5. Судя по тем мерам, которые предполагается вводить, синепалого уже грохнули, причем в прошлом году, поскольку все это фактически действует в стране уже год (от запрета массовых мероприятий до патрулей на улицах, характерных для комендатского часа).

В общем, конструкция крайне хлипкая, внутренне противоречивая и смешная снаружи. Все, что предусмотрено этим документом, может иметь место непродолжительное время, если синепалый «уйдет на бессрочный больничный». В других сценариях это не более, чем юридический памятник, причем надгробный.

Еще раз напомним, что документ противоречит Конституции, наделяет какими-то полномочиями неконституционный орган и издан нелегитимным узурпатором.

Так расписаться в собственной беспомощности и паранойе нужно еще уметь. Поздравляем, наша офицерская вдова в очередной раз сама себя высекла. Фашизм в форме лукашизма он такой - колхозный, без мозгов и эстетики.

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