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ЦАХАЛ заявил о проведении уникальной операции по ликвидации членов генштаба ХАМАСа

  • 12.05.2021, 15:45
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ЦАХАЛ заявил о проведении уникальной операции по ликвидации членов генштаба ХАМАСа

Информация о ликвидированных террористах будет опубликована позднее.

В среду, 12 мая, в Израиле разрешена к публикации информация о совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, которая привела к уничтожению высокопоставленных членов штаба террористической организации ХАМАС, сообщают «Детали».

Речь идет об одновременной ликвидации нескольких ключевых фигур в руководстве, связанных с военным крылом террористической организации в Газе и Хан-Юнисе.

Отмечается, что подобная сложная операция стала первой в своем роде. Другие подробности пока не сообщаются.

Информация о ликвидированных террористах будет опубликована позднее.

В ЦАХАЛе опасаются, что ХАМАС ответит на эту операцию новым ракетным обстрелом центра страны.

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