Время идти в обменники?
- 13.05.2021, 16:25
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Доллар начал рост после длительного падения.
По итогам сессий, три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
доллар — 2,5327 белорусского рубля (+0,0018 пункта);
евро — 3,0619 белорусского рубля (-0,0086 пункта);
российский рубль — 3,4062 белорусского рубля за 100 российских (-0,0118 пункта).
Напомним, доллар на протяжении целого месяца дешевел, достигнув минимума в этом году. Теперь американская валюта начала дорожать.