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Время идти в обменники?

  • 13.05.2021, 16:25
  • 2,710
Время идти в обменники?
Фото: Reuters

Доллар начал рост после длительного падения.

По итогам сессий, три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

доллар — 2,5327 белорусского рубля (+0,0018 пункта);

евро — 3,0619 белорусского рубля (-0,0086 пункта);

российский рубль — 3,4062 белорусского рубля за 100 российских (-0,0118 пункта).

Напомним, доллар на протяжении целого месяца дешевел, достигнув минимума в этом году. Теперь американская валюта начала дорожать.

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