ЦАХАЛ: Три ракеты были запущены из Сирии по территории Израиля 14.05.2021, 22:17

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ФОТА: TASS/ZUMA

Один из запусков оказался неудачным – ракета упала на сирийской территории.

Вечером 14 мая ЦАХАЛ зафиксировал три запуска ракет из Сирии по территории Израиля. Один из запусков оказался неудачным – ракета упала на сирийской территории, сообщает detaly.co.il со ссылкой на армейскую пресс-службу.

В результате пусков сработало только оповещение о воздушной тревоге на незастроенных участках. Пострадавших не было, о нанесенном ущербе не сообщается. Жители населенных пунктов на Голанских высотах сообщают, что не слышали взрывов.

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