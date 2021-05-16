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ЦАХАЛ разбомбил банк ХАМАСа, лишив террористов зарплат

  • 16.05.2021, 8:53
  • 2,806
ЦАХАЛ разбомбил банк ХАМАСа, лишив террористов зарплат

Видеофакт.

Поздно вечером в субботу, 15 мая, армейская пресс-служба опубликовала сообщение о нанесении авиаудара по центральному банку, услугами которого пользуется ХАМАС, передает detaly.co.il.

«Боевые самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по центральному банку в квартале Рималь в секторе Газа, в котором содержатся средства террористической группировки ХАМАС, и именно он выплачивает зарплаты боевикам и другим подразделениям организации. ЦАХАЛ наносит мощные удары по террористическим целям по всему сектору Газа», — говорится в сообщении.

К сообщению прилагается видеоролик.

Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
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