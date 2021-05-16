Японские ученые: Человек может развить в себе эхолокацию

Японские ученые: Человек может развить в себе эхолокацию1
- 16.05.2021, 21:13
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Чтобы освоить шестое чувство, необходимы специальная техника и время.
Ученые из Японии уверены, что люди могут развить способность к эхолокации. Чтобы освоить шестое чувство, необходимы специальная техника и время, сообщается на британском портале Express, передает mir24.tv.
Специалисты из Центра изучения нейронных сетей в Осаке провели исследование и выяснили, что человеческое ухо приспособлено для определения расстояния до объектов по распространению звука. Этой способности можно обучиться так же, как, например, чтению. В ходе исследования ученые провели успешные эксперименты на добровольцах.
Для упрощенного применения эхолокации японские специалисты предлагают изобрести небольшое устройство, похожее на гарнитуру для телефона.