Японские ученые: Человек может развить в себе эхолокацию 1 16.05.2021, 21:13

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Иллюстрационное фото

Чтобы освоить шестое чувство, необходимы специальная техника и время.

Ученые из Японии уверены, что люди могут развить способность к эхолокации. Чтобы освоить шестое чувство, необходимы специальная техника и время, сообщается на британском портале Express, передает mir24.tv.

Специалисты из Центра изучения нейронных сетей в Осаке провели исследование и выяснили, что человеческое ухо приспособлено для определения расстояния до объектов по распространению звука. Этой способности можно обучиться так же, как, например, чтению. В ходе исследования ученые провели успешные эксперименты на добровольцах.

Для упрощенного применения эхолокации японские специалисты предлагают изобрести небольшое устройство, похожее на гарнитуру для телефона.

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