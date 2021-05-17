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В России тонны нефти попали в реку

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  • 17.05.2021, 8:12
  • 1,408
В России тонны нефти попали в реку

Утечка произошла примерно в 300 метрах от берега реки Колва.

В результате аварии на нефтесборных коллекторе в республике Коми, что в России, произошла утечка нефти. Вещество с содержанием нефти попала в землю и в реку Колва.

Об этом сообщает «Новая газета».

Утечка произошла примерно в 300 метрах от берега реки Колва. Большинство вещества попало в почву.

Авария произошла на границе с Ненецким автономным округом 11 мая около 22:00 после того, как была обнаружена разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти.

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