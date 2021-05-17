В России закрылось еще одно генконсульство США 17.05.2021, 10:10

Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз россиянам за исключением экстренных случаев.

Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило свою работу. Об этом говорится в его инстаграме, пишет «Новая газета».

В аккаунте опубликовали прощальное обращение генконсула США в Екатеринбурге Эми Сторроу. «Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!» — говорится в нем. Сторроу выразила надежду на скорое возобновление работы.

О намерении закрыть два генконсульства (в Екатеринбурге и Владивостоке) администрация экс-президента США Дональда Трампа заявила в конце декабря прошлого года. Это было связано с ограничениями 2017 года на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.

Помимо этого, в конце апреля посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз россиянам за исключением экстренных случаев. Это случилось после того, как президент Владимир Путин подписал указ о запрете посольствам и консульствам стран, «совершающих недружественные действия в отношении России», нанимать на работу людей, находящихся на российской территории. На прошлой неделе Россия объявила, что хочет отложить вступление запрета в силу.

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