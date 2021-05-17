The Guardian: Мир слишком долго игнорировал израильско-палестинский конфликт 17.05.2021, 17:00

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Фото: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Теперь международному сообществу придется решить кризис, который резко обостряется.

Обострение израильско-палестинского конфликта и дальнейшие его последствия стали жестоким напоминанием о том, что международное сообщество слишком долго не обращало внимания на признаки потенциальной эскалации насилия. Более десятилетия не было сделано важных шагов к миру, пишет британская газета The Guardian (перевод – zn.ua).

«Сделка века» бывшего президента США Дональда Трампа также не помогла урегулировать конфликт. Усилия, направленные на прекращение огня и поиск «устойчивого решения» не помогают исцелить глубокую рану.

Эта история цементирования несправедливости, восходящая к временам войны в Палестине 1948 года, сделала новый взрыв насилия фактически неизбежным. Кроме того, это сыграло в пользу экстремистов с обеих сторон, которые ищут победы, а не мира. Все это угрожает будущему Израиля и Палестины, а также общей региональной стабильности. Недавняя эскалация насилия сделала перспективу устойчивого урегулирования более отдаленной, чем когда-либо.

В нескольких аспектах очередная эскалация конфликта открыла его новые, еще более негативные аспекты. Ракетные атаки ХАМАСа с его опорного пункта в секторе Газа, направленные на Тель-Авив и другие города, удивили и встревожили руководителей Израиля. Кроме того, обострение насилия сеет вражду между арабским и еврейским населением во многих городах. Это обострение принесет глубокий вред в долгосрочной перспективе.

Но другие аспекты кризиса уже давно знакомы. Как и в предыдущих войнах между Израилем и ХАМАСом, в 2009, 2012 и 2014 годах, главной жертвой было гражданское население, в частности, много детей. Обе стороны конфликта чувствуют масштабы разрушения непропорционально. Как и в прошлом, насилие усиливает политический раскол и поляризацию, что в свою очередь подпитывает влияние экстремистов и призывы к ненависти.

Такое положение вещей является иррациональным и абсолютно неприемлемым. Подобный цикл взаимного насилия и страданий не должен повторяться в будущем. Евреи и арабы, которые живут рядом, могут и должны двигаться к решению конфликта. Однако для того, чтобы это произошло, необходима честность. Нельзя делать вид, что «палестинская проблема» исчезнет сама собой.

Политика израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху также была противоречивой. Его фактическое непринятие решения «двух государств», которое поддерживает ООН, поддержка аннексии палестинских земель на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, дискриминационное отношение к арабскому населению и недавнее «очищение» полицией мечети Аль-Акса в Иерусалиме в определенной степени вызвали текущий кризис.

Махмуд Аббас, который возглавляет Палестинскую администрацию, также может быть не слишком удачным лидером для Палестины, особенно без новых выборов. Между тем ХАМАС - агрессивная организация, которая зависит от Катара и Ирана, вероятно, готова использовать собственный народ как живой щит для продвижения своих амбиций.

В конце концов, вопрос религии, этнической принадлежности, расы и даже земли не является основной проблемой. Значительную часть кризиса составляет политическая поляризация и неудачное руководство. Ежедневно общие надежды на мир, безопасность и процветание разбиваются под влиянием политики и идеологий, которые предоставляют приоритет собственным интересам. А бездействие международного сообщества лишь способствовало обострению исторического противостояния.

Обе стороны нуждаются в лидерах, которые готовы искать путь к миру, а не продолжать войну. Перемирие - необходимый первый шаг. Но прекращение огня не должно стать сигналом к тому, чтобы внимание мира вновь отвернулось от этой проблемы, как уже произошло в прошлом. Прекращение огня должно начать решительное международное дипломатическое движение к стабильности и устойчивому долгосрочному урегулированию конфликта, резюмирует издание.

Ситуация в регионе обострилась в начале месяца: 11 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 150 ракет. В ответ Израильское командование сообщило о начале масштабной операции против боевиков «Хамас» и «Исламского джихада» в секторе Газа.

За неделю в секторе Газа погибли 149 палестинцев. Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.

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