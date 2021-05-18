Медики назвали простой способ сохранить здоровье сердца 18.05.2021, 11:10

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Специалисты изучили данные более 50 тысяч человек и их диету в течение 23 лет.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, унося около 17,9 миллионов жизней каждый год. Медики выяснили, что ежедневное употребление всего одной чашки сырой листовой зелени способно снизить вероятность сердечных болезней в дальнейшей жизни, пишет MedicalxPress.

Новое исследование Университета Эдит Коуэн (ECU) показало, что, съедая всего одну чашку богатых нитратами овощей каждый день, люди могут значительно снизить риск сердечных заболеваний.

Ученые изучили данные более 50 тысяч человек, участвовавших в исследовании. Состояние здоровья и диету каждого участника анализировали в течение 23 лет.

Они обнаружили, что у людей, которые потребляли овощи, богатые нитратами, систолическое артериальное давление было примерно на 2,5 мм рт. А у людей, которые ели больше всего листовой зелени, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была ниже на 26%.

Таким образом команда исследователей пришла к выводу, что ежедневное употребление всего одной чашки смузи сырой листовой зелени способно снизить вероятность сердечных заболеваний в дальнейшей жизни.

Кроме того, ученые отметили, что добавление в ежедневный рацион листьев шпината, брокколи, салата, или капусты полностью заменит прием добавок.

Но при этом не следует выжимать из зелени сок, так как при этом удаляется полезная мякоть и клетчатка.

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