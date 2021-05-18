Семьи лидеров ХАМАСа бегут в Египет 18.05.2021, 16:00

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Фото: AP/Adel Hana

За последние сутки ЦАХАЛ атаковал 12 домов главарей террористов.

После разрушительных атак на дома лидеров ХАМАСа семьи террористов устремились в Египет. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия". Кроме того, египетские власти открыли пограничный переход Рафах для всех нуждающихся в медицинской помощи в секторе Газа, пишет 9tv.co.il.

Каир потребовал на несколько часов полностью прекратить огонь "в интересах гражданского населения". В Армии обороны Израиля заявили о намерении продолжить атаки на объекты, расположенные в престижном районе Газы. Также будут продолжены и бомбардировки подземной инфраструктуры террористов.

За последние сутки ЦАХАЛ атаковал 12 домов главарей ХАМАСа. Среди них дома замкомандира северной бригады Газы, командира роты резервного батальона в Хан-Юнисе и командира роты резервного батальона террористической группировки.

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