закрыть
18 мая 2021, вторник, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Семьи лидеров ХАМАСа бегут в Египет

  • 18.05.2021, 16:00
  • 3,642
Семьи лидеров ХАМАСа бегут в Египет
Фото: AP/Adel Hana

За последние сутки ЦАХАЛ атаковал 12 домов главарей террористов.

После разрушительных атак на дома лидеров ХАМАСа семьи террористов устремились в Египет. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия". Кроме того, египетские власти открыли пограничный переход Рафах для всех нуждающихся в медицинской помощи в секторе Газа, пишет 9tv.co.il.

Каир потребовал на несколько часов полностью прекратить огонь "в интересах гражданского населения". В Армии обороны Израиля заявили о намерении продолжить атаки на объекты, расположенные в престижном районе Газы. Также будут продолжены и бомбардировки подземной инфраструктуры террористов.

За последние сутки ЦАХАЛ атаковал 12 домов главарей ХАМАСа. Среди них дома замкомандира северной бригады Газы, командира роты резервного батальона в Хан-Юнисе и командира роты резервного батальона террористической группировки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников