Валерий Карбалевич: 2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима 18.05.2021, 17:46

Валерий Карбалевич

Идеологический пузырь лопнул.

Политолог Валерий Карбалевич в статье на «Свободных новостях» рассуждает о результатах белорусского протеста для режима:

— 2020 год разрушил все прежние идеологические конструкты белорусского режима. Образ Беларуси как острова стабильности, порядка, мира, безопасности превратился в свою противоположность. Теперь наша страна — это осажденная крепость. И уж подавно трудно сегодня говорить о Беларуси, как экономическом тигре, стране-миротворце, доноре региональной безопасности.

В прежние годы жесткий авторитаризм, перманентные политические репрессии белорусский официоз оправдывал той исторической миссией, которую воплощал Лукашенко. Ведь он предложил модель постсоветской трансформации, альтернативную тем, что взяли на вооружение другие постсоциалистические страны. И долгое время доказывал ее успешность.

Так вот 2020 год нанес сокрушительный удар по этой альтернативе. Он разрушил проект, основанный на иллюзии, что можно обеспечить развитие без демократической трансформации, консервируя основные элементы советского прошлого. На этот проект так или иначе ориентировались многие левые и антизападные силы на постсоветском пространстве и не только.

Теперь этот идеологический пузырь лопнул. Народный протест 2020 года вытолкал Лукашенко на «неправильную сторону истории». И он не может сказать, вслед за Фиделем Кастро, что «история меня оправдает». (Кстати, сам Фидель тоже свою историческую битву проиграл).

Поэтому в нынешней ситуации, казалось бы, что для предотвращения нового взрыва протеста, снятия общественной напряженности необходимо принять некоторые превентивные меры, с помощью реформ погасить причины недовольства, сделать жесты навстречу ожиданиям большинства населения.

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