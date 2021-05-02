Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о демаркации общей границы
- 2.05.2021, 13:45
Стороны договорились о совместных действиях.
Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, сообщает УНИАН.
Как сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана, в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана.
Отмечается, что главы делегаций заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на общей границе.
"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии киргизско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - говорится в сообщении.
Добавляется также, что по итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол.
Конфликт Кыргызстана и Таджикистана: что известно
29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отвода военных.
30 апреля в Лейлекском районе на киргизско-таджикской границе вновь продолжилась перестрелка. При этом обе стороны договорились отвести все войска.
Всего за два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.
1 мая президенты Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры. Они обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.