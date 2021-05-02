США поддержали ответ Чехии на «подрывные и смертоносные» действия РФ
- 2.05.2021, 20:12
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Госсекретарь США провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он выразил солидарность с Чехией в ее ответе на действия России.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, передает РБК.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле", - говорится в сообщении,
Блинкен и Бабиш отметили необходимость единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России.
"Решение правительства Чехии об исключении Росатома из участников тендера по АЭС "Дукованы" и серьезное сокращение присутствия российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской Республики и альянса НАТО", - отмечается в сообщении.
Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.
Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.