«Печально закончит»: политолог описал «российско-американский» сценарий ухода Лукашенко 3 23.05.2021, 12:42

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Фото: ТАСС

Режим находится на грани дефолта.

Политолог Илья Гращенков выдвинул свою версию того, что станет предметом обсуждения и к чему приведут встречи российского президента Владимира Путина с главами Украины, Беларуси и США Владимиром Зеленским, Александром Лукашенко и Джо Байденом.

В своем telegram-канале эксперт предположил, что стороны не только могут достичь согласия по десэкалации на Востоке Украины, но и решить вопрос о судьбе пророссийского политика Виктора Медведчука. Если взаимное согласие Владимира Путина и Владимира Зеленского не вызывает у политолога вопросов, то в ситуации с Минском он предполагает сложности.

По мнению эксперта, вопросы тесного сотрудничества РФ и РБ стали не так актуальны, в связи с чем Беларусь находится на грани дефолта.

Таким образом, Лукашенко с большой долей вероятности снова попросит кредит у Москвы, но об интеграции говорить не станет.

Илья Гращенков считает, что Путин постарается получить от Лукашенко определенные геополитические гарантии. И произойти это должно до встречи с Джо Байденом.

Аналитик при этом предсказал Лукашенко «отсутствие оттепели».

«Она наступит лишь после его ухода, сценарии которого сейчас прорабатывает как США, так и Россия, а возможно и Китай», – предположил Гращенков, добавив, что пока что Кремль будет работать как «осажденная крепость».

В свою очередь белорусский политик Владимир Гончарик заявил, что судьба Лукашенко выглядит печально.

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