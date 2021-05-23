закрыть
23 мая 2021, воскресенье, 13:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Печально закончит»: политолог описал «российско-американский» сценарий ухода Лукашенко

3
  • 23.05.2021, 12:42
  • 5,578
«Печально закончит»: политолог описал «российско-американский» сценарий ухода Лукашенко
Фото: ТАСС

Режим находится на грани дефолта.

Политолог Илья Гращенков выдвинул свою версию того, что станет предметом обсуждения и к чему приведут встречи российского президента Владимира Путина с главами Украины, Беларуси и США Владимиром Зеленским, Александром Лукашенко и Джо Байденом.

В своем telegram-канале эксперт предположил, что стороны не только могут достичь согласия по десэкалации на Востоке Украины, но и решить вопрос о судьбе пророссийского политика Виктора Медведчука. Если взаимное согласие Владимира Путина и Владимира Зеленского не вызывает у политолога вопросов, то в ситуации с Минском он предполагает сложности.

По мнению эксперта, вопросы тесного сотрудничества РФ и РБ стали не так актуальны, в связи с чем Беларусь находится на грани дефолта.

Таким образом, Лукашенко с большой долей вероятности снова попросит кредит у Москвы, но об интеграции говорить не станет.

Илья Гращенков считает, что Путин постарается получить от Лукашенко определенные геополитические гарантии. И произойти это должно до встречи с Джо Байденом.

Аналитик при этом предсказал Лукашенко «отсутствие оттепели».

«Она наступит лишь после его ухода, сценарии которого сейчас прорабатывает как США, так и Россия, а возможно и Китай», – предположил Гращенков, добавив, что пока что Кремль будет работать как «осажденная крепость».

В свою очередь белорусский политик Владимир Гончарик заявил, что судьба Лукашенко выглядит печально.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич