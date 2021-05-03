Белорусы Швеции призвали власти страны разорвать экономические связи с официальным Минском 3.05.2021, 9:55

Фотофакт

Как пишет Telegram-канал «Баста!», в шведском Гетеборге прошла акция солидарности и протеста белорусской диаспоры.

Белорусы Швеции призвали власти страны разорвать экономические связи с режимом Лукашенко.

В частности участники акции протестовали против шведских кредитных гарантий сотрудничества между Siemens и компаниями, контролируемыми белорусским режимом.

Напомним, в Швеции вышло журналистское расследование программы Kalla Fakta (Холодные факты) о том, что шведское государственное Агентство по кредитованию кредитов (EKN) застраховало кредит на сделку между шведской фирмой SIEMENS Energy AB и белорусскими госпредприятиями Минскэнерго и Брестэнерго. Репортаж об этом занял большую часть вечернего новостного выпуск и был подхвачен другими СМИ.

В репортаже рассказывается о политической ситуации в Беларуси, фальсификации выборов, массовых арестах, пытках и убийствах мирных демонстрантов, и о том, что Швеция не признает ни легитимность выборов, ни легитимность Лукашенко. Также, на самом Минскэнерго прошли массовые увольнения работников, протестовавших после фальсификации выборов, а один из шефов, на предприятии, Александр Бузо, был заключен в пыточную тюрьму Окрестина за то, что отказывался увольнять инакомыслящих. Тем не менее EKN по каким-то причинам решило застраховать сделку, не приняв во внимание ситуацию с правами человека, как этого требует их собственный устав.

После начала журналистского расследование EKN заморозило сделку для дальнейшего разбирательства. Несмотря на то, что EKN является государственным ведомством, правительство Швеции не имеет право вмешиваться в конкретные решения, так как шведское законодательство позволяет министерствам только издавать директивы общего характера.

Ранее с требованием о прекращении страхования сделки и EKN обращалось Народное Антикризисное Управление (НАУ) и его глава Павел Латушко.

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