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Британские морпехи протестировали реактивные ранцы: видео

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  • 3.05.2021, 19:59
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Британские морпехи протестировали реактивные ранцы: видео

В ранцах Gravity JetSuit используется более 1000 л.с. мощности реактивного двигателя.

Морские пехотинцы Великобритании провели учения по тестированию реактивных ранцев. Видео опубликовано на Youtube-канале Gravity Industries, пишет liga.net.

Как отмечается, морпехи Royal Marines LLC провели успешные учения, на которых тестировалась возможность использования реактивных ранцев Gravity Jet Suit в операциях по десантированию.

В ранцах Gravity JetSuit используется более 1000 л.с. мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.

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