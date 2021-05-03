Синоптики на вторник объявили оранжевый уровень опасности 3.05.2021, 21:15

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Прогнозируется сильный ветер.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 4 мая из-за сильного ветра. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

«4 мая во многих районах и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили синоптики.

Оранжевый уровень опасности был объявлен и на понедельник. Ветер принес немало проблем 3 мая.

Как сообщили синоптики ранее, 4 мая ночью на большей части территории страны пройдут осадки — дождь, мокрый снег, днем местами кратковременные дожди. Во многих районах страны ожидается западный сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, максимальная днем +9…15°С.

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